В Барде двое молодых людей утонули в реке - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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Барда. 4 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе двое молодых людей утонули в реке.
Как сообщает карабахское бюро Report, случай произошел в части реки Тертер, протекающем по территории района.
Двое друзей купались в реке Тертер. Один из погибших - 16-летний Тахмасиб Илдырым оглы Гаджиев. Личность другого пока не уточнена.
Оба тела были извлечены из воды и переданы семьям.
По факту в Бардинской районной прокуратуре ведется разбирательство.
Valeh DadaşovАвтор новости