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    В Барде двое молодых людей утонули в реке - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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    Барда. 4 июля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе двое молодых людей утонули в реке.

    Как сообщает карабахское бюро Report, случай произошел в части реки Тертер, протекающем по территории района.

    Двое друзей купались в реке Тертер. Один из погибших - 16-летний Тахмасиб Илдырым оглы Гаджиев. Личность другого пока не уточнена.

    Оба тела были извлечены из воды и переданы семьям.

    По факту в Бардинской районной прокуратуре ведется разбирательство.

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