В Барде четыре человека отравились дымом от газовой печи

В Барде четыре человека отравились дымом от газовой печи

В Бардинском районе четыре члена одной семьи отравились дымом от газовой печи.

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В Бардинском районе четыре члена одной семьи отравились дымом от газовой печи. Как сообщает Report, инцидент произошел 4 декабря в одном из домов в селе Саттархан. Так, Гадирова Гюнель Хабиль гызы (1987 г.р.), ее дочь Зейналова Гюллю Радж гызы (2005 г.р.), невестка Гадирова Севиндж Нуреддин гызы (1991 г.р.) и ее дочь Гадирли Лейла Аяз гызы (2011 г.р.) обратились в Бардинскую районную центральную больницу из-за отравления дымом от газовой печи. Состояние пострадавших оценивается как нормальное. По факту в районном отделе полиции ведется разбирательство. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook