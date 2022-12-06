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В Барде четыре человека отравились дымом от газовой печи

В Барде четыре человека отравились дымом от газовой печи В Бардинском районе четыре члена одной семьи отравились дымом от газовой печи.
Происшествия
6 декабря 2022 г. 09:29
В Барде четыре человека отравились дымом от газовой печи

В Бардинском районе четыре члена одной семьи отравились дымом от газовой печи.

Как сообщает Report, инцидент произошел 4 декабря в одном из домов в селе Саттархан.

Так, Гадирова Гюнель Хабиль гызы (1987 г.р.), ее дочь Зейналова Гюллю Радж гызы (2005 г.р.), невестка Гадирова Севиндж Нуреддин гызы (1991 г.р.) и ее дочь Гадирли Лейла Аяз гызы (2011 г.р.) обратились в Бардинскую районную центральную больницу из-за отравления дымом от газовой печи.

Состояние пострадавших оценивается как нормальное.

По факту в районном отделе полиции ведется разбирательство.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə bir ailənin 4 üzvü qaz sobasının tüstüsündən zəhərlənib

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