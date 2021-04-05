В Барде больную коронавирусом задержали в общественном месте

С соблюдением медицинских процедур ее доставили домой

В ходе контрольно-профилактических мероприятий, проводимых в целях предотвращения распространения COVID-19, сотрудники Бардинского районного отдела полиции выявили в общественном месте больного коронавирусом.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, несмотря на то, что жительнице района Алване Мамедовой было назначено лечение в домашних условиях из-за положительного результата теста на коронавирус, она покинула адрес проживания, нарушив санитарно-карантинные правила.

А.Мамедова была задержана сотрудниками полиции. С ней была проведена разъяснительная беседа, с соблюдением медицинских процедур ее доставили домой.