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В Барде автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека - ФОТО

​В Барде автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека

В Бардинском районе в селе Туркмен произошло тяжелое ДТП. Как передаёт карабахское бюро Report, водитель потерял контроль над управлением автомобиля марки “ВАЗ-2106” и машина съехав с дороги, врезалась в дерево. 

В результате аварии водитель "ВАЗ-2106", Парвиз Гулузаде и его пассажир Амил Мамедов получили серьезные ранения. Раненые были доставлены в реанимационное отделение центральной больницы на машине скорой помощи. 

Их состояние оценивается как тяжелое. В связи с фактом ведется расследование.

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