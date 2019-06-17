В Барде автомобиль врезался в дерево, пострадали два человека - ФОТО

В Бардинском районе в селе Туркмен произошло тяжелое ДТП. Как передаёт карабахское бюро Report, водитель потерял контроль над управлением автомобиля марки “ВАЗ-2106” и машина съехав с дороги, врезалась в дерево.

В результате аварии водитель "ВАЗ-2106", Парвиз Гулузаде и его пассажир Амил Мамедов получили серьезные ранения. Раненые были доставлены в реанимационное отделение центральной больницы на машине скорой помощи.

Их состояние оценивается как тяжелое. В связи с фактом ведется расследование.