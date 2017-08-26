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    В Барде автомобиль упал в канал Верхний Карабах

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    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Барде автомобиль упал в канал Верхний Карабах.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, согласно информации, поступившей в центр управления в кризисных ситуациях, в водный канал Юхары Карабах, проходящий по территории села Беджираван Бардинского района, упал легковой автомобиль марки "ВАЗ". К месту происшествия привлечены спасатели-водолазы Государственной службы контроля маломерных судов и спасения на водах.

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