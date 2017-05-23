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    В Барде автомобиль упал с эвакуатора

    ​Инцидент произошел во время транспортировки поврежденного автомобиля на штрафную площадку© Report.az

    Барда. 23 мая. REPORT.AZ/ В Барде произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как передает карабахское бюро Report, инцидент произошел на районной улице Баку.

    Автомобили марок "ВАЗ-21015" и "ВАЗ-2106" под управлением соответственно Рагима Джаббар оглу Меджидова и Гумбата Микаил оглу Велиева столкнулись. В результате аварии оба водителя получили травмы различной степени тяжести.

    На место происшествия прибыли сотрудники отделения государственной дорожной полиции Бардинского районного управления полиции. В результате аварии оба автомобиля получили сильные повреждения, они были эвакуированы. Во время транспортировки на штрафную площадку автомобиль марки "ВАЗ-2106" упал с эвакуатора. Инцидент произошел из-за несоблюдения водителем эвакуатора правил безопасности.

    Факт расследуется.

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