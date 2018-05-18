В Барде автомобиль столкнулся с трактором, 2 человека пострадали - ФОТО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.
Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Назырлы.
Автомобиль марки Kia столкнулся с трактором, после чего легковой автомобиль съехал с дороги в полосу зеленых насаждений. Водитель и пассажиры получили телесные повреждения.
По факту в районном отделении полиции ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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