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    В Барде автомобиль столкнулся с трактором, 2 человека пострадали - ФОТО

    © Report

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

    Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие зарегистрировано в селе Назырлы.

    Автомобиль марки Kia столкнулся с трактором, после чего легковой автомобиль съехал с дороги в полосу зеленых насаждений. Водитель и пассажиры получили телесные повреждения.

    По факту в районном отделении полиции ведется расследование.

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