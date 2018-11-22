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    В Барде автомобиль сбил пешехода, водитель сбежал - ФОТО

    Барда. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошло ДТП с пешеходом.

    Как сообщает карабахское бюро Report, автомобиль марки "Hundai" сбил жителя Габалинского района Гулиева Сарвана Имран оглы (1982) на проспекте Гейдара Алиева когда тот пытался перейти дорогу. 

    При помощи окружающих раненый был помещен в травматологическое отделение Бардинской центральной больницы. 

    Водитель сбежал с места происшествия. В Бардинском РОП ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

    Ранее в Хачмазе автомобиль сбил женщину.

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