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    В Барде автомобиль сбил переходившую дорогу женщину

    © Report

    Барда. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке автомобильной дороги Евлах-Агдам, пролегающем по территории села Алиялы в Бардинском районе.

    Автомобиль марки "ВАЗ-21011" сбил переходившую дорогу женщину средних лет. Пострадавшая была доставлена в больницу, однако врачам не удалось спасти ей жизнь.

    По данному факту полицией ведется расследование .

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