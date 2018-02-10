В Барде автомобиль сбил переходившую дорогу женщину

Барда. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Бардинском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на участке автомобильной дороги Евлах-Агдам, пролегающем по территории села Алиялы в Бардинском районе.
Автомобиль марки "ВАЗ-21011" сбил переходившую дорогу женщину средних лет. Пострадавшая была доставлена в больницу, однако врачам не удалось спасти ей жизнь.
По данному факту полицией ведется расследование .
News DepartmentАвтор новости
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