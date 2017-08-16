В Барде автомобиль сбил 61-летнюю женщину, водитель скрылся

Барда. 16 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе автомобиль сбил 61-летнюю женщину.

Как сообщает карабахское бюро Report, случай произошел в селе Алиянлы.

Так, пытавшаяся перейти дорогу жительница района Лятифа Гумбатова 1956 г.р. была сбита неизвестным автомобилем.

В результате аварии пожилая женщина была доставлена в Бардинскую районную центральную больницу. Как сообщили местному бюро Report в больнице, состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.

По факту ведется расследование.