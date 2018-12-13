В Барде автомобиль сбил 13-летнюю школьницу

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Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе автомобиль сбил пешехода.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Баку Бардинского района.
Местный житель Шамхал Абудллаев за рулем автомобиля марки "Hyundai" сбил переходившую улицу 13-летнюю Алиеву Шоля Эльчин гызы.
Пострадавшую доставили в центральную районную больницу.
Отметим, что Ш.Алиева учится в 7-ом классе.
По факту ведется расследование.
Ранее на дороге Баку-Губа автомобиль сбил насмерть пешехода.
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