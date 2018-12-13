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    В Барде автомобиль сбил 13-летнюю школьницу

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе автомобиль сбил пешехода.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Баку Бардинского района.

    Местный житель Шамхал Абудллаев за рулем автомобиля марки "Hyundai" сбил переходившую улицу 13-летнюю Алиеву Шоля Эльчин гызы.

    Пострадавшую доставили в центральную районную больницу.

    Отметим, что Ш.Алиева учится в 7-ом классе.

    По факту ведется расследование.

    Ранее на дороге Баку-Губа автомобиль сбил насмерть пешехода.

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