В Барде автомобиль сбил 13-летнюю школьницу

13 декабря, 2018 07:43

https://report.az/storage/news/fa343f3805c4b4aad082be93414089e1/b2411bdb-c78a-4bcb-bc01-9af502e1a9ea_292.jpg Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе автомобиль сбил пешехода. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован на улице Баку Бардинского района. Местный житель Шамхал Абудллаев за рулем автомобиля марки "Hyundai" сбил переходившую улицу 13-летнюю Алиеву Шоля Эльчин гызы. Пострадавшую доставили в центральную районную больницу. Отметим, что Ш.Алиева учится в 7-ом классе. По факту ведется расследование. Ранее на дороге Баку-Губа автомобиль сбил насмерть пешехода.

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