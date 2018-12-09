В Барде автомобиль наехал на перегоняемый скот, погибли 15 баранов - ФОТО

9 декабря, 2018 22:46

https://report.az/storage/news/bc7615d54fa1eb47f69a861377b31d8e/fc11f279-ee31-4ae3-b8c4-fa46b7b8825c_292.jpg Барда. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе автомобиль сбил стадо баранов. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ляк Бардинского района. Автомобиль марки «Mercedes», которым управлял местный житель, сбил перегоняемый скот. В результате ДТП 15 баранов погибли. По факту ведется расследование. Ранее в Джалилабаде автомобиль сбил крупнорогатый скот.

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