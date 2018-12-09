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    В Барде автомобиль наехал на перегоняемый скот, погибли 15 баранов - ФОТО

    Барда. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бардинском районе автомобиль сбил стадо баранов.

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Ляк Бардинского района.

    Автомобиль марки «Mercedes», которым управлял местный житель, сбил перегоняемый скот.

    В результате ДТП 15 баранов погибли.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Джалилабаде автомобиль сбил крупнорогатый скот.

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