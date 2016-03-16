В Барде арестован водитель, сбивший пешехода

16 марта, 2016 14:02

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в селе Газгурдалы Бардинского района. Как сообщает Report, водитель передан следствию. Напомним, что вчера автомобиль "ВАЗ-2107" сбил пожилую женщину, переходившую дорогу. В результате этого жительница района 60-летняя Гусейнова Сона Али гызы скончалась на месте происшествия. Водитель Чингиз Джафаров скрылся с места ДТП. По факту возбуждено уголовное дело в следственном отделе Бардинского районного отделения полиции, ведется расследование.