В Барде арестован водитель, сбивший пешехода

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Задержан водитель, насмерть сбивший пешехода в селе Газгурдалы Бардинского района.
Как сообщает Report, водитель передан следствию.
Напомним, что вчера автомобиль "ВАЗ-2107" сбил пожилую женщину, переходившую дорогу.
В результате этого жительница района 60-летняя Гусейнова Сона Али гызы скончалась на месте происшествия. Водитель Чингиз Джафаров скрылся с места ДТП.
По факту возбуждено уголовное дело в следственном отделе Бардинского районного отделения полиции, ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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