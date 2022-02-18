В Барде арестован владелец кафе

В Барде арестован владелец кафе.

В Барде арестован владелец кафе.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.

Сотрудники Бардинского районного отделения полиции на территории села Кетелпараг выявили кафе, работавшее после полуночи в нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

В отношении владельца кафе Мушфига Алиева был составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках АР, решением суда он был арестован в административном порядке на 10 дней.