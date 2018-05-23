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    В Барде 80-летний мужчина провел более суток в водоканале - ФОТО

    Его ноги замерзли

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 80-летний мужчина во время ловли рыбы упал в водоканал.

    Как сообщает карабахское бюро Report, Геюша  Агали оглы Алиева 1938 г.р. спасли после суток, проведенных им в воде.

    Инцидент произошел в канале Шор на территории села Айриджа.

    Согласно информации, вечером во время ловли рыбы Г.Алиев подскользнулся и упал в воду.

    В безнадежной ситуации пожилой мужчина в течение одного дня боролся со смертью. Из-за сильного течения воды мужчину унесло на несколько километров, однако ему удалось удержаться за куст.

    Осведомленные о происшествии сотрудники Бардинского районного отделения полиции спасли мужчину.

    Извлеченный из воды мужчина был отправлен в больницу. В больнице выяснилось, что его ноги замерзли, его покусали рыбы, а руки мужчины изранены.

    Состояние Г.Алиева в настоящее время удовлетворительное, он получает лечение в домашних условиях.

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