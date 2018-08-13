В Барде 78-летняя женщина совершила самоубийство

https://report.az/storage/news/a3b287599854a04461eb992ca90b28cf/0d1b9e20-6e1c-4a34-b352-fb7bd58b01f2_292.jpg
Барда. 13 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 78-летняя женщина совершила самоубийство.
Как сообщает карабахское Report, инцидент произошел в городке для вынужденных переселенцев, расположенном на территории села Герене.
Так, вынужденная переселенка из Ходжалинского района Мемлекет Фарман гызы Рамазанова 1940 г.р. выбросилась с 5 этажа здания, в котором проживала.
Сообщается, что женщина страдала неврологическим заболеванием.
По факту начато расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости