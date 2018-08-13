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    В Барде 78-летняя женщина совершила самоубийство

    Барда. 13 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 78-летняя женщина совершила самоубийство.

    Как сообщает карабахское Report, инцидент произошел в городке для вынужденных переселенцев, расположенном на территории села Герене.

    Так, вынужденная переселенка из Ходжалинского района Мемлекет Фарман гызы Рамазанова 1940 г.р. выбросилась с 5 этажа здания, в котором проживала.

    Сообщается, что женщина страдала неврологическим заболеванием.

    По факту начато расследование.

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