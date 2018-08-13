В Барде 78-летняя женщина совершила самоубийство

Барда. 13 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 78-летняя женщина совершила самоубийство.

Как сообщает карабахское Report, инцидент произошел в городке для вынужденных переселенцев, расположенном на территории села Герене.

Так, вынужденная переселенка из Ходжалинского района Мемлекет Фарман гызы Рамазанова 1940 г.р. выбросилась с 5 этажа здания, в котором проживала.

Сообщается, что женщина страдала неврологическим заболеванием.

По факту начато расследование.