В Барде 6 человек получили тяжелые травмы в результате падения - СПИСОК

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Барда. 3 января. REPORT.AZ/ В Бардинском районе в результате несчастных случаев пострадали шесть местных жителей.

Как сообщили карабахскому бюро Report в Бардинской центральной районной больнице, 6 жителей района обратились в больницу с различными травмами, полученными в результате падения.

Это житель села Джалилабад Вусал Видади оглу Бахрузов 1982 г.р., житель села Диванлы Абид Инаят оглу Гулузаде 2012 г.р., житель села Назырлы Эльтун Физули оглу Фарманлы, проживающая в одном из домов по улице М.Расулзаде Аху Эльяр гызы Гарашова 1986 г.р., зарегистрированный по адресу улица Нушабе Мурад Эльхан оглу Алыев 1991 г.р. и житель села Айриджа Азай Новруз оглу Джафаров 2004 г.р.

Пострадавшим в основном поставлены диагнозы закрытая черепно-мозговая травма, общие травмы тела, перелом костей ног и рук, их состояние оценивается как удовлетворительное.