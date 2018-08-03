В Барде 36-летний мужчина получил ножевые ранения

3 августа, 2018 18:42

https://report.az/storage/news/d3e60c9d6736463f4c5b6f0a937e7514/8560e51d-b87d-4f16-8c67-dd08aba7815d_292.jpg Барда. 3 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошла поножовщина. Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Туркмен. Местный житель Фарид Азизов 1996 г.р. нанес земляку Сеймуру Байрамову 1982 г.р. несколько ножевых ранений. С помощью окружающих его доставили с Бардинскую центральную районную больницу. Состояние раненого расценивается как средней тяжести. Виновник поножовщины задержан и передан следствию. По факту ведется расследование.

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