В Барде 36-летний мужчина получил ножевые ранения

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Барда. 3 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошла поножовщина.
Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Туркмен.
Местный житель Фарид Азизов 1996 г.р. нанес земляку Сеймуру Байрамову 1982 г.р. несколько ножевых ранений.
С помощью окружающих его доставили с Бардинскую центральную районную больницу. Состояние раненого расценивается как средней тяжести.
Виновник поножовщины задержан и передан следствию.
По факту ведется расследование.
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