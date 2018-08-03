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    В Барде 36-летний мужчина получил ножевые ранения

    Барда. 3 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе произошла поножовщина. 

    Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Туркмен. 

    Местный житель Фарид Азизов 1996 г.р. нанес земляку Сеймуру Байрамову 1982 г.р. несколько ножевых ранений. 

    С помощью окружающих его доставили с Бардинскую центральную районную больницу. Состояние раненого расценивается как средней тяжести. 

    Виновник поножовщины задержан и передан следствию. 

    По факту ведется расследование. 

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