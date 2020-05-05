В Барде 3-летний ребенок погиб, упав в колодец

В Барде произошел несчастный случай.
Как сообщает карабахский центр Report, трагедия отмечена в селе Челебиляр.
Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу 2017 г.р. погиб, упав в колодец.
Факт расследуется районной прокуратурой.
В Барде произошел несчастный случай.
Как сообщает карабахский центр Report, трагедия отмечена в селе Челебиляр.
Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу 2017 г.р. погиб, упав в колодец.
Факт расследуется районной прокуратурой.
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