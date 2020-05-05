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В Барде 3-летний ребенок погиб, упав в колодец

В Барде 3-летний ребенок погиб, упав в колодец

В Барде произошел несчастный случай.

Как сообщает карабахский центр Report, трагедия отмечена в селе Челебиляр. 

Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу 2017 г.р. погиб, упав в колодец. 

Факт расследуется районной прокуратурой. 

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