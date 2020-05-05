В Барде 3-летний ребенок погиб, упав в колодец

В Барде 3-летний ребенок погиб, упав в колодец

5 мая, 2020 19:23

https://report.az/storage/news/68931cb4380a8a3c2b29e0ed0e0acea8/9706cca6-1ce4-4967-aa6e-21526c95e965_292.jpg В Барде произошел несчастный случай. Как сообщает карабахский центр Report, трагедия отмечена в селе Челебиляр. Житель Барды Селимзаде Халиг Шемистан оглу 2017 г.р. погиб, упав в колодец. Факт расследуется районной прокуратурой.

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