В Барде 29-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве невестки

В Бардинском районе 29-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве невестки.
Об этом
Было отмечено, что утром 5 августа в полицию поступила информация об убийстве Садагат Рауф гызы Ибрагимовой, 1991 года рождения, в селе Кялянтярли Бардинского района.
В рамках операции, проведенной правоохранителями, был задержан подозреваемый в совершении деяния деверь убитой Азер Рашид оглу Ибрагимов, 1995 года рождения.
По предварительной версии, инцидент произошел на почве семейного конфликта.
В связи с фактом ведется расследование.