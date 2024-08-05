В Барде 29-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве невестки

В Бардинском районе 29-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве невестки.

В Бардинском районе 29-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве невестки.

Об этом Report сообщили в региональной группе пресс-службы МВД.

Было отмечено, что утром 5 августа в полицию поступила информация об убийстве Садагат Рауф гызы Ибрагимовой, 1991 года рождения, в селе Кялянтярли Бардинского района.

В рамках операции, проведенной правоохранителями, был задержан подозреваемый в совершении деяния деверь убитой Азер Рашид оглу Ибрагимов, 1995 года рождения.

По предварительной версии, инцидент произошел на почве семейного конфликта.

В связи с фактом ведется расследование.