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В Барде совершено убийство 36-летней девушки

В Барде совершено убийство 36-летней девушки В Барде 26-летняя девушка скончалась от полученных ножевых ранений.
Происшествия
30 марта 2023 г. 08:04
В Барде совершено убийство 36-летней девушки

В Барде 36-летняя девушка скончалась от полученных ножевых ранений.

Как сообщили Report в Бардинской районной прокуратуре, в ведомство поступила информация, что жительница района Гюнай Алекперова, 1987 года рождения, 30 марта около 00:15 была госпитализирована с ножевыми ранениями.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Ширхан Иманов, 1984 года рождения, совершил умышленное убийство Г.Алекперовой в одном из кафе, расположенных в Бардинском районе, нанеся ей ножевые ранения.

В связи с фактом в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Ш.Иманов арестован в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bərdədə 36 yaşlı qadın qətlə yetirilib

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