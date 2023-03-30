В Барде совершено убийство 36-летней девушки

В Барде 26-летняя девушка скончалась от полученных ножевых ранений.

В Барде 36-летняя девушка скончалась от полученных ножевых ранений.

Как сообщили Report в Бардинской районной прокуратуре, в ведомство поступила информация, что жительница района Гюнай Алекперова, 1987 года рождения, 30 марта около 00:15 была госпитализирована с ножевыми ранениями.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Ширхан Иманов, 1984 года рождения, совершил умышленное убийство Г.Алекперовой в одном из кафе, расположенных в Бардинском районе, нанеся ей ножевые ранения.

В связи с фактом в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Ш.Иманов арестован в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.