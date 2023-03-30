В Барде совершено убийство 36-летней девушки

В Барде 36-летняя девушка скончалась от полученных ножевых ранений.
Как сообщили
В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения, что Ширхан Иманов, 1984 года рождения, совершил умышленное убийство Г.Алекперовой в одном из кафе, расположенных в Бардинском районе, нанеся ей ножевые ранения.
В связи с фактом в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Ш.Иманов арестован в качестве подозреваемого.
Предварительное расследование продолжается.