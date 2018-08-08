В Барде 18-летний парень получил ножевое ранение

Барды. 8 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 18-летний парень получил ножевое ранение.

Как сообщает карабахское бюро Report, происшествие было зарегистрировано в селе Гасымбейли.

Так, между жителями этого села Эльвином Мехдизаде 1996 г.р. и Асимом Саваланлы 2000 г.р. возникла ссора. На почве конфликта Э.Мехдизаде, ударив ножом А.Саваланлы, скрылся. При помощи окружающих раненый был доставлен в Бардинскую центральную районную больницу.

По факту в Бардинском районном отделе полиции ведется разбирательство.