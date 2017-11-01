В Барде 17-летний юноша совершил кражу из собственного дома

Барда. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Бардинском районе 17-летний юноша совершил кражу из собственного дома.

Как передает карабахское бюро Report, обратившись в отделение полиции Бардинского района, местный житель Фархад Гасанов заявил о краже из своего дома 3500 манатов, 1400 долларов и золотых серег на сумму 100 манатов.

В результате расследования, проведенного сотрудниками отделения полиции, было установлено, что кража была совершена 17-летним сыном Фархада Гасанова Мадатом Гасановым.

Во время первичного допроса М. Гасанов признался в содеянном и заявил, что украл только 1700 долларов и золотые серьги на сумму 100 манатов, он также сказал, что заявление его отца ошибочно.

По факту в отделении полиции Бардинского района возбуждено уголовное дело, расследования продолжаются.