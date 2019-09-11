В Балакяне задержан наркобарон по прозвищу "Терекеме Кямиль" - ФОТО

В Балакянском районе задержан наркобарон по прозвищу "Терекеме Кямиль".

Как сообщает Report, об этом сообщили в Управлении полиции Балакянского района.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан и передан следствию житель села Махалар, наркобарон Кямиль Гасанов по прозвищу "Терекеме Кямиль".

В ходе расследования были установлены имена его сообщников. Это его знакомые Эльвин Сулейманов, Эльчин Гараев, Акиф Умаров, Рауф Исмаилов, Расул Исмаилов, Джейхун Намазов, Ильхам Махатов, Зульфугар Халилов и Рамиз Махатов. В качестве вещественного доказательства на трех участках в лесном массиве были обнаружены и изъяты 416 кустов конопли и 446 г высушенной марихуаны.

По факту ведется расследование.