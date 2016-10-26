В Балакяне ученик гимназии-интерната серьезно пострадал в результате падения

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Балакянском районе ученик гимназии-интерната серьезно пострадал в результате падения.

Как сообщает Report, несчастный случай произошел вчера.

Согласно информации, ученик 2-го класса гимназии-интерната интеграционного обучения Балакянского района Бабаев Кянан Араз оглу (2009 г.р.) упал со второго этажа в учебном заведении. Ребенок с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в Городскую клиническую больницу №1.

По информации врачей, К.Бабаев получил черепно-мозговую травму, его состояние оценивается как среднетяжелое.

Директор гимназии Басират Настакалова в заявлении Report подтвердила информацию. Она отметила, что Кянан Бабаев упал с лестницы во время перемены: "У Кянана Бабаева и его брата-близнеца имеется косоглазие. Кянан является учеником 2-го класса. На перемене он играл со своим братом в коридоре и упал с лестницы. Мы отправили ребенка в Баку на машине скорой помощи".

Сотрудниками Балакянского районного отдела полиции проводится расследование по данному факту.