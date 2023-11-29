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Стали известны имена погибших в ДТП в Балакяне

Стали известны имена погибших в ДТП в Балакяне В Балакяне столкнулись два автомобиля, есть погибшие и раненые.
Происшествия
29 ноября 2023 г. 20:00
Стали известны имена погибших в ДТП в Балакяне

Стали известны имена погибших при столкновении легковых автомобилей в Балакяне.

По данным Северо-Западного бюро Report, в аварии, произошедшей на территории села Шамбул, погибли житель села Шариф Элаев Шабан Джума оглу (1974 г. р.) и жительница села Ханифа Исмаилова Гюнай Ровшан гызы (1997 г.р.).

19:40

В Балакяне столкнулись два автомобиля, есть погибшие и раненые.

Как сообщили северо-западному бюро Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), инцидент был зафиксирован сегодня, 29 ноября, около 17 часов на территории села Шамбул Балакянского района.

Столкнулись два автомобиля марки “Mercedes”, управляемые Хафизом Исмаиловым и Илькином Хетаевым. В результате аварии два пассажира погибли, оба водителя и три пассажира получили травмы.

По данному факту проводится расследование.

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