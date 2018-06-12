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    В Балакяне сель затопил около 680 домов, смыл 8 мостов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Балакян. 12 июня. REPORT.AZ/ В результате выхода из берегов реки Деличай в Балакянском районе затопило свыше 680 домов, сель смыл 8  автомобильных мостов, отрезана связь с частью села Катех, разрушены несколько пешеходных переходов.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, нет связи с более 20-ю домами на территории села. Вышли из строя линии коммуникации, разрушены электрические столбы и линии связи. 

    Сумма ущерба устанавливается.

    *** 14:42

    Балакян. 12 июня. REPORT.AZ/ Река Деличай на территории балакянского села Катех вышла из берегов.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, в результате начавшихся ночью сильных дождей, река вышла из берегов. 

    Селу Катех нанесен значительный ущерб, затопило подвалы и дворы большинства домов. 

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