В Балакяне произошло ДТП, есть пострадавший

Балакян. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Балакянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на участке магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузинская граница, пролегающем по территории района.

Так, 14 сентября житель села Герекли Балакянского района Рамиз Джалал оглу Ташов, управляя автомобилем марки "ВАЗ-21154" с государственным регистрационным знаком 90 XE 041 столкнулся с автомобилем марки "Mercedes" с государственным регистрационным знаком 08 BG 618, управляемым жителем города Балакян Васифом Асиф оглу Гасымовым 1996 г.р. В результате ДТП В.Гасымов с травмами различной степени был доставлен в Балакянскую центральную районную больницу. Ему поставлен диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, лечение ведется в хирургическом отделении.

По факту ведется расследование.