В Балакяне оштрафованы должностные лица

В Балакяне оштрафованы должностные лица.

В Балакяне оштрафованы должностные лица.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудниками районного отделения полиции были выявлены факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов в селах Гайса, Ени Шариф и Шамбул.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении глав сельских муниципалитетов приняты меры административного взыскания.

Также обеспечена очистка загрязненных территорий от отходов.