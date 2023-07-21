В Балакяне оштрафованы должностные лица.
Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Сотрудниками районного отделения полиции были выявлены факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов в селах Гайса, Ени Шариф и Шамбул.
За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении глав сельских муниципалитетов приняты меры административного взыскания.
Также обеспечена очистка загрязненных территорий от отходов.