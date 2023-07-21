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В Балакяне оштрафованы должностные лица

В Балакяне оштрафованы должностные лица В Балакяне оштрафованы должностные лица.
Происшествия
21 июля 2023 г. 17:13
В Балакяне оштрафованы должностные лица

В Балакяне оштрафованы должностные лица.

Об этом Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудниками районного отделения полиции были выявлены факты несоблюдения требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов в селах Гайса, Ени Шариф и Шамбул.

За нарушение требований статьи 271 Кодекса об административных правонарушениях (несоблюдение требований по охране окружающей среды при складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов) в отношении глав сельских муниципалитетов приняты меры административного взыскания.

Также обеспечена очистка загрязненных территорий от отходов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə vəzifəli şəxslər cərimələnib

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