В Балакяне обнаружено тело пропавшего без вести мужчины - ФОТО

Балакян. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнаружено тело мужчины, пропавшего без вести в Балакяне пять дней назад.

Как сообщает северо-западное Report, тело Сулеймана Муслим оглу Рамазанова 1950 г.р. обнаружено на территории села Ититала.

По информации, 68-летний местный житель попал под селевой поток. Его тело удалось обнаружить после того, как селевая вода сошла.

Отметим, что С.Рамазанов пропал без вести 10 августа. На поиски мужчины были привлечены спасатели Северо-западного регионального центра министерства по чрезвычайным ситуациям, сотрудники министерства внутренних дел и группа добровольцев из местных жителей.