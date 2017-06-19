В Балакяне обнаружена крупная партия наркотиков, есть задержанный

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Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Балакянском районе обнаружена крупная партия наркотиков.

Как сообщили Report в МВД, органами внутренних дел республики проведена очередная успешная операция против незаконного оборота наркотиков.

Согласно поступившей информации, 16 июня оперативная группа в составе сотрудников отделения полиции Балакянского района провела осмотр приусадебного участка дома жителя села Газма Адиля Шиндиева.

Недалеко от стойла было обнаружено 17, а позади стойла рядом с теплицей - 9 кустов конопли. В целом обнаружено 30 кустов конопли. Кроме того, в подсобном помещении было обнаружено и изъято около 17,3 кг предназначенной для продажи высушенной марихуаны.

При осмотре дома А.Шиндиева в железной посуде в стенном шкафу также обнаружили высушенную марихуану общим весом 36,22 г.

Следует отметить, что А.Шиндиев был дважды судим за умышленное причинение телесных повреждений и незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества.

Мужчина задержан в качестве подозреваемого лица. По факту в отделении полиции Балакянского района возбуждено уголовное дело по ст. 234.4.3 и 237.2.3 УК.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.