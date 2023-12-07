В Балакяне и Шеки оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие ПДД

В Шеки и Балакяне оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие правила дорожного движения.

В Шеки и Балакяне оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие правила дорожного движения.

Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники дорожной полиции провели контрольно-профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В отношении пешеходов, переходивших дорогу вне пешеходных переходов, и тем самым подвергавших серьезной опасности не только собственную жизнь, но и жизни других участников движения, были приняты соответствующие меры.

Также были выявлены и привлечены к административной ответственности водители, не уступившие дорогу пешеходам на пешеходных переходах.