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В Балакяне и Шеки оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие ПДД

В Балакяне и Шеки оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие ПДД В Шеки и Балакяне оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие правила дорожного движения.
Происшествия
7 декабря 2023 г. 20:31
В Балакяне и Шеки оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие ПДД

В Шеки и Балакяне оштрафованы пешеходы и водители, нарушившие правила дорожного движения.

Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

Сотрудники дорожной полиции провели контрольно-профилактические мероприятия с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

В отношении пешеходов, переходивших дорогу вне пешеходных переходов, и тем самым подвергавших серьезной опасности не только собственную жизнь, но и жизни других участников движения, были приняты соответствующие меры.

Также были выявлены и привлечены к административной ответственности водители, не уступившие дорогу пешеходам на пешеходных переходах.

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