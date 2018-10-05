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    В Балакяне двое мужчин получили травмы, упав с орехового дерева

    Балакян. 5 октября. REPORT.AZ/ В Балакянском районе двое получили тяжелые травмы, упав с орехового дерева. 

    Как сообщает закатальско-балакянское бюро Report, сегодня днем в Балакянскую центральную районную больницу поступили получившие различные травмы житель районного села Гуллар Алхан Абдулхалыг оглу Хипиев 1958 г.р. и житель села Тюлю Алы Муса оглу Халилов 1947 г.р.

    Как сообщили Report в больнице, собиравшие орехи в своем саду А.Хипиев А.Халилов по неосторожности упали с орехового дерева, в результате чего получили различные переломы. 

    Состояние мужчин расценивается как средней тяжести. 

    По факту ведется расследование. 

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