В Балакяне 60-летний мужчина совершил самоубийство

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Балакянском районе 60-летний мужчина совершил самоубийство.

Как сообщает шекинско-загатальское бюро Report, происшествие было зарегистрировано сегодня утром в одном из частных жилых домов по улице Г.З.Тагиева в городе Балакян. Тело Рауфа Азиз оглу Азизова 1958 г.р. обнаружили близкие в пристройке на приусадебном участке его дома.

По факту в Балакянской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса, ведется расследование.