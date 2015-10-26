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    ​В Балакянах 4 бетонных электрических столба упали на магистральную дорогу, в подаче электроэнергии возникли перебои

    В настоящее время ведутся восстановительные работы

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В результате наблюдающихся в северном регионе Азербайджана нестабильных погодных условий, ветра и осадков в Балакянском районе 4 бетонных электрических столба упали на магистральную дорогу.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на части магистральной дороги Евлах-Закатала-Грузия на территории села Катех Балакянского района.

    Как сообщили Report в Балакянской электросети, на указанной территории в настоящее время ведутся восстановительные работы. Упавшие столбы были установлены около месяца назад. Кроме того, около 10 столбов также находятся в аварийном состоянии. В подаче электроэнергии возникли перебои.

    На данный момент в северо-западном регионе наблюдаются нестабильные погодные условия, идут проливные дожди.  

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