​В Балакянах 4 бетонных электрических столба упали на магистральную дорогу, в подаче электроэнергии возникли перебои

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В результате наблюдающихся в северном регионе Азербайджана нестабильных погодных условий, ветра и осадков в Балакянском районе 4 бетонных электрических столба упали на магистральную дорогу.

Как сообщает Report, инцидент произошел на части магистральной дороги Евлах-Закатала-Грузия на территории села Катех Балакянского района.

Как сообщили Report в Балакянской электросети, на указанной территории в настоящее время ведутся восстановительные работы. Упавшие столбы были установлены около месяца назад. Кроме того, около 10 столбов также находятся в аварийном состоянии. В подаче электроэнергии возникли перебои.

На данный момент в северо-западном регионе наблюдаются нестабильные погодные условия, идут проливные дожди.