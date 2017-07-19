В Балакяне в результате аварии погиб водитель

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Балакянском районе произошло ДТП.

Как передает Report, авария произошла 18 июля на территории города Балакян.

Столкнулись управляемый жителем Балакяна Тофиком Меджидовым автомобиль марки BMW и Ford-Tranzit, за рулем которого находился местный житель Гурбан Алгаев.

Получивший в результате ДТП травмы водитель Т.Меджидов был помещен в больницу, где позднее скончался.

Факт расследуется отделением полиции Балакянского района.