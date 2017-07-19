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    В Балакяне в результате аварии погиб водитель

    По факту ведется расследование

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ В Балакянском районе произошло ДТП.

    Как передает Report, авария произошла 18 июля на территории города Балакян.

    Столкнулись управляемый жителем Балакяна Тофиком Меджидовым автомобиль марки BMW и Ford-Tranzit, за рулем которого находился местный житель Гурбан Алгаев.

    Получивший в результате ДТП травмы водитель Т.Меджидов был помещен в больницу, где позднее скончался.

    Факт расследуется отделением полиции Балакянского района. 

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