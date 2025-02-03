В Балакенском районе предотвратили продажу 33 кг наркотических средств

09^36

В результате операции, проведенной в Балакенском районе, предотвращена попытка сбыта 33 кг наркотических средств, незаконно ввезенных на территорию Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Операция была проведена сотрудниками Балакенского районного отдела полиции.

В ходе мероприятий был задержан ранее судимый Эшгин Исмаилов. У него обнаружили 30 кг марихуаны и около 3 кг героина, а также таблетки метадона. Задержанный заявил, что приобрел наркотические средства с целью их последующей продажи.

Решением суда в отношении Э.Исмаилова избрана мера пресечения в виде ареста.