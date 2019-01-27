В Балакенском районе двухлетний ребёнок потонул в озере

Жительница села Абдуллаева Севиндж (2017 года рождения) во дворе дома своего деда упала в искусственное озеро для разведения рыбы и задохнулась

27 января, 2019 21:38

https://report.az/storage/news/e1e755cf5b6dac5ee9d2f253194ac586/d8d6c703-447e-4c86-b74d-5c549e09ab8c_292.jpg Балакен. 27 января. REPORT.AZ/ В Балакенском районе двухлетний ребёнок потонул в озере. Как передаёт шекинско-загатальское бюро Report, инцидент произошёл в селе Ени Шериф. Жительница села Абдуллаева Севиндж Хагани гызы (2017 года рождения) во дворе дома своего деда упала в искусственное озеро для разведения рыбы и задохнулась. Тело Абдуллаевой было доставлено для обследования в Балакенский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. По факту ведётся расследование.

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