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    В Балакенском районе двухлетний ребёнок потонул в озере

    Жительница села Абдуллаева Севиндж (2017 года рождения) во дворе дома своего деда упала в искусственное озеро для разведения рыбы и задохнулась

    Балакен. 27 января. REPORT.AZ/ В Балакенском районе двухлетний ребёнок потонул в озере.

    Как передаёт шекинско-загатальское бюро Report, инцидент произошёл в селе Ени Шериф.

    Жительница села Абдуллаева Севиндж Хагани гызы (2017 года рождения) во дворе дома своего деда упала в искусственное озеро для разведения рыбы и задохнулась. Тело Абдуллаевой было доставлено для обследования в Балакенский районный отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    По факту ведётся расследование.

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