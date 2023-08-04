В Балакене задержан 17-летний юноша, подозреваемый в убийстве дяди.
Об этом северо-западному бюро
Согласно информации, 4 августа около 15:00 в Балакенский районный отдел полиции поступила информация о смерти от ножевых ранений в собственном доме жителя села Халатала Шахина Ахмед оглу Залхаева, 1976 года рождения.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры, был задержан подозреваемый в совершении уголовного деяния племянник убитого Ахмед Мухаммед оглу Залхаев, 2006 года рождения.
По факту ведется расследование.