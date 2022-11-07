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В Балакене у бывшего заключенного изъяли пистолет

В Балакене у бывшего заключенного изъяли пистолет Во время операции, поведенной сотрудниками Габагчельского отдела полиции Балакенского района, был задержан и передан следствию бывший заключенный, незаконно носивший при себе пистолет.
Происшествия
7 ноября 2022 г. 09:35
В Балакене у бывшего заключенного изъяли пистолет

Во время операции, поведенной сотрудниками Габагчельского отдела полиции Балакенского района, был задержан и передан следствию бывший заключенный, незаконно носивший при себе пистолет.

Об этом Report сообщили в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.

По информации, задержанным является судимый ранее по различным статьям Уголовного кодекса житель села Мешешамбул Рамазан Ахмедилов. При личном обыске у него были обнаружены и изъяты пистолет, магазин и патроны.

Задержанный в показаниях признался, что нашел пистолет полтора года назад, после чего закопал его во дворе своего дома. Позднее Р.Ахмедилов откопал пистолет и носил при себе.

По факту заведено уголовное дело, в отношении задержанного продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə keçmiş məhkumdan tapança götürülüb

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