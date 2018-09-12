В Балакене с наркотиками задержан бывший заключенный

Балакен. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Балакенском районе у бывшего заключенного изъяты наркотики.

Как передает Report, сотрудники Балакенского РОП провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и передаче следствию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков.

В результате мероприятия в качестве подозреваемого лица был задержан ранее судимый за куплю-продажу наркотических средств житель Балакена Мирзаев Сархан Надир оглы. В ходе обыска с участием понятых при нем было обнаружено и изъято 60 граммов марихуаны.

По факту в Балакенском РОП ведется расследование.