В Балакене полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке

В Балакенском районе Азербайджана полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке.

В Балакенском районе Азербайджана полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в полдень на территории района.

Жительница Балакенского района Х.Ильясова (имя и фамилия условные) попыталась совершить суицид, выбросившись из многоэтажного дома на улице Н.Нариманова.

На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели с девушкой психологическую беседу. Несмотря на это, она не передумала и попытался покончить жизнь самоубийством. В момент, когда она попыталась выброситься, сотрудник полиции смог ее схватить.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.