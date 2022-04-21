В Балакене полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке

В Балакенском районе Азербайджана полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке.
Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в полдень на территории района.
Жительница Балакенского района Х.Ильясова (имя и фамилия условные) попыталась совершить суицид, выбросившись из многоэтажного дома на улице Н.Нариманова.
На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели с девушкой психологическую беседу. Несмотря на это, она не передумала и попытался покончить жизнь самоубийством. В момент, когда она попыталась выброситься, сотрудник полиции смог ее схватить.
По факту в районной прокуратуре проводится расследование.