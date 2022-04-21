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В Балакене полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке

В Балакене полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке В Балакенском районе Азербайджана полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке.
Происшествия
21 апреля 2022 г. 16:37
В Балакене полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке

В Балакенском районе Азербайджана полиция спасла жизнь пытавшейся совершить суицид девушке.

Как сообщает Report, инцидент произошел сегодня в полдень на территории района.

Жительница Балакенского района Х.Ильясова (имя и фамилия условные) попыталась совершить суицид, выбросившись из многоэтажного дома на улице Н.Нариманова.

На место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые провели с девушкой психологическую беседу. Несмотря на это, она не передумала и попытался покончить жизнь самоубийством. В момент, когда она попыталась выброситься, сотрудник полиции смог ее схватить.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Balakəndə polis intihar etmək istəyən qızın həyatını xilas edib

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