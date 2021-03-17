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В Балакене оштрафованы организатор и гости торжества по случаю дня рождения

В Балакене оштрафованы организатор и гости торжества по случаю дня рождения Составлен протокол, выписан штраф
Происшествия
17 марта 2021 г. 12:00
В Балакене оштрафованы организатор и гости торжества по случаю дня рождения
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В Балакене оштрафованы организаторы и гости торжества по случаю дня рождения.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, полицейские предотвратили в Балакене проведение торжества по случаю дня рождения, организованное в нарушение правил карантина.

Стало известно, что вечером 16 марта в городе Балакен жительница села Ханифа Дильбар Мустафаева организовала в кафе "5+", который она арендует, торжество по случаю дня рождения.

В отношении Д.Мустафаевой и гостей был составлен протокол, выписан штраф в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBalakəndə ad günü məclisi təşkil edən qadın və qonaqları cərimələndi

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