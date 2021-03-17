В Балакене оштрафованы организатор и гости торжества по случаю дня рождения

Составлен протокол, выписан штраф

В Балакене оштрафованы организаторы и гости торжества по случаю дня рождения.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, полицейские предотвратили в Балакене проведение торжества по случаю дня рождения, организованное в нарушение правил карантина.

Стало известно, что вечером 16 марта в городе Балакен жительница села Ханифа Дильбар Мустафаева организовала в кафе "5+", который она арендует, торжество по случаю дня рождения.

В отношении Д.Мустафаевой и гостей был составлен протокол, выписан штраф в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках.