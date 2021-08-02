В Балакене около 100 гостей без паспортов COVID-19 не пустили на свадьбу

Во время контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, было выявлено, что на свадебных торжествах, организованных в частных домах в селах Талалар и Тюлю, были нарушены правила карантина.

Во время контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, было выявлено, что на свадебных торжествах, организованных в частных домах в селах Талалар и Тюлю, были нарушены правила карантина.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, при осмотре сотрудниками полиции указанных мест было установлено, что число гостей на свадьбах превышает установленную норму.

В связи с нарушением правил в отношении организаторов свадеб Вугара Шахвердиева и Рамазана Алиева составлены протоколы, каждый из них оштрафован на 400 манатов.

В результате другого проведенного сотрудниками отдела мероприятия было выявлено, что около 100 гостей, посетивших свадебное торжество во дворце торжеств "Балакен", не имели паспортов COVID-19. Этим гостям разъяснили действующие правила, на свадьбу их не пустили.