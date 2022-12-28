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В Балакене обнаружены боеприпасы

В Балакене обнаружены боеприпасы В одно из отделений Балакенского районного отдела полиции поступила информация об обнаружении пакета с боеприпасами в районе села Халатала.
Происшествия
28 декабря 2022 г. 10:20
В Балакене обнаружены боеприпасы

В одно из отделений Балакенского районного отдела полиции поступила информация об обнаружении пакета с боеприпасами на территории селе Халатала.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции в ходе осмотра территории обнаружили пакет, в котором находились патроны к автомату "Калашникова", пистолету "Макарова", охотничьему ружью, одно короткоствольное ружье и граната РГД-5.

Найденные боеприпасы были переданы по назначению в соответствующие структуры.

По факту проводится расследование.

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