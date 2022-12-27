В Балакене незаконная вырубка деревьев нанесла природе урон на 15,6 тыс. манатов

На территории сел Газма и Катех Балакенского района вырублены деревья.
Как Report сообщили в пресс-службе МВД, в полицию поступила соответствующая информация.
Разбирательство, проведенное сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, выявило, что житель села Газма Кямал Халилов, вырубив на территории села 4 тополя, а житель села Катех Муса Мусаев, вырубив на территории села 12 деревьев (тополи, ольхи и крылоорешники), нанесли природе урон в размере 15 680 манатов.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 259 (незаконная вырубка деревьев) УК АР.
По факту ведется расследование.