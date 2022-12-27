О нас

В Балакене незаконная вырубка деревьев нанесла природе урон на 15,6 тыс. манатов

В Балакене незаконная вырубка деревьев нанесла природе урон на 15,6 тыс. манатов На территории сел Газма и Катех Балакенского района вырублены деревья.
Происшествия
27 декабря 2022 г. 11:32
В Балакене незаконная вырубка деревьев нанесла природе урон на 15,6 тыс. манатов

На территории сел Газма и Катех Балакенского района вырублены деревья.

Как Report сообщили в пресс-службе МВД, в полицию поступила соответствующая информация.

Разбирательство, проведенное сотрудниками Балакенского районного отдела полиции, выявило, что житель села Газма Кямал Халилов, вырубив на территории села 4 тополя, а житель села Катех Муса Мусаев, вырубив на территории села 12 деревьев (тополи, ольхи и крылоорешники), нанесли природе урон в размере 15 680 манатов.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье 259 (незаконная вырубка деревьев) УК АР.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Balakəndə ağaclar qanunsuz olaraq kəsilib, təbiətə 15680 manatlıq ziyan vurulub

Экслюзивные новости

ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57
Украинские поселки, разрушенные иранскими дронами
ФотоУкраинские поселки, разрушенные иранскими дронами
22 декабря 2022 г. 12:44
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
Эксперт: Визит Вучича в Азербайджан демонстрирует углубляющиеся отношения между двумя странами
22 декабря 2022 г. 12:24
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
Нефтяной фонд Азербайджана о вложенных в Россию активах
20 декабря 2022 г. 12:00
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
AzerGold: Наша группа согласовывает проведение мониторинга
19 декабря 2022 г. 18:39
Часть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
ФотоЧасть гумпомощи из Азербайджана достигла Украины
17 декабря 2022 г. 13:54
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
Турецкий адвокат: Азербайджан имеет право обратиться в Международный суд в связи с экотеррором
16 декабря 2022 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi