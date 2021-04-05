В Балакене на больную коронавирусом заведено уголовное дело

С нарушительницей были проведены разъяснительные беседы

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Балакенского районного отделения полиции, был задержан коронавирусный пациент, разгуливавший в общественном месте.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, несмотря на прописанное местной жительнице, больной коронавирусом, Арифе Таировой лечение в домашних условиях, она, нарушив санитарно-карантинные правила, покинула место проживания, создав тем самым условия для распространения инфекции.

С нарушительницей были проведены разъяснительные беседы.

В отношении А.Таировой возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведется следствие.