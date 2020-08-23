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Report Georgia

В Балакене из реки эвакуировали местного жителя

В Балакене из реки эвакуировали местного жителя Сильные проливные дожди стали причиной наводнения в реке Балакенчай.
Происшествия
23 августа 2020 г. 13:20
В Балакене из реки эвакуировали местного жителя

Сильные проливные дожди стали причиной наводнения в реке Балакенчай.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую районную группу пресс-службы МВД, в Балакенское РОВД поступила информация о том, что в реке в беспомощном состоянии находится человек.

Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в реке жителя района Э.Гырыхова, жизни которого угрожала опасность.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и полиции данный человек был спасен и эвакуирован на безопасную территорию.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоBalakənçayda köməksiz qalan şəxs belə xilas edildi

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