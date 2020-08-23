В Балакене из реки эвакуировали местного жителя

Сильные проливные дожди стали причиной наводнения в реке Балакенчай.

Сильные проливные дожди стали причиной наводнения в реке Балакенчай.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую районную группу пресс-службы МВД, в Балакенское РОВД поступила информация о том, что в реке в беспомощном состоянии находится человек.

Выехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в реке жителя района Э.Гырыхова, жизни которого угрожала опасность.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС и полиции данный человек был спасен и эвакуирован на безопасную территорию.