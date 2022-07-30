В Балакене и Лянкяране пострадали люди в результате пожаров

В селе Шамбул Балаканского района в одноэтажном 3-комнатном доме общей площадью 100 м² сгорели две пластиковые оконные рамы, одна деревянная дверь и кровельное покрытие на площади 15 м², а также горючие конструкции примыкающего сарая общей площадью 40 м²,

В селе Шамбул Балаканского района в одноэтажном 3-комнатном доме общей площадью 100 м² сгорели две пластиковые оконные рамы, одна деревянная дверь и кровельное покрытие на площади 15 м², а также горючие конструкции примыкающего сарая общей площадью 40 м², находящиеся там деревянные материалы и два станка.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Во время пожара пострадали два человека. Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен силами пожарных бригад.

Еще один инцидент произошел в селе Сейидкеран города Лянкяран. Так, сгорели горючие конструкции и кровельное покрытие второго этажа двухэтажного 6-комнатного дома общей площадью 300 м² (каждый этаж по 150 м²). Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.