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В Балакене и Лянкяране пострадали люди в результате пожаров

В Балакене и Лянкяране пострадали люди в результате пожаров В селе Шамбул Балаканского района в одноэтажном 3-комнатном доме общей площадью 100 м² сгорели две пластиковые оконные рамы, одна деревянная дверь и кровельное покрытие на площади 15 м², а также горючие конструкции примыкающего сарая общей площадью 40 м²,
Происшествия
30 июля 2022 г. 19:36
В Балакене и Лянкяране пострадали люди в результате пожаров

В селе Шамбул Балаканского района в одноэтажном 3-комнатном доме общей площадью 100 м² сгорели две пластиковые оконные рамы, одна деревянная дверь и кровельное покрытие на площади 15 м², а также горючие конструкции примыкающего сарая общей площадью 40 м², находящиеся там деревянные материалы и два станка.

Об этом Report сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Во время пожара пострадали два человека. Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен силами пожарных бригад.

Еще один инцидент произошел в селе Сейидкеран города Лянкяран. Так, сгорели горючие конструкции и кровельное покрытие второго этажа двухэтажного 6-комнатного дома общей площадью 300 м² (каждый этаж по 150 м²). Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.

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Версия на азербайджанском языке Balakən və Lənkəranda ev yanıb, xəsarət alanlar var

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