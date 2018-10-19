В Балакене должностные лица попали в ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

Балакен. 19 октября. REPORT.AZ/ В Балакене произошло ДТП.
Как сообщает загатало-балакенское бюро Report, авария зарегистрирована на 145-м километре магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия.
Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10-RE-496, житель загатальского села Бехметли Шамиль Рамазан оглу Хасмамедов врезался в дерево на обочине дороги.
В результате ДТП водитель Ш.Хасмамедов и его пассажир Хасрет Шакир оглу Мусаев получили различные травмы.
Оба помещены в Балакенскую центральную районную больницу.
Как заявили местному бюро Report в медицинском учреждении, травмы Х.Мусаева оказались незначительными и после оказания ему первой медицинской помощи, мужчину выписали.
Состояние водителя Ш.Хасмамедова остается средней тяжести.
Отметим, что Шамиль Хасмамедов является представителем сельской администрации загатальского села Бехметли, а Хасрет Мусаев - председателем сельского муниципалитета.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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