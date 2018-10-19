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    В Балакене должностные лица попали в ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

    © Report

    Балакен. 19 октября. REPORT.AZ/ В Балакене произошло ДТП.

    Как сообщает загатало-балакенское бюро Report, авария зарегистрирована на 145-м километре магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия.

    Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10-RE-496, житель загатальского села Бехметли Шамиль Рамазан оглу Хасмамедов врезался в дерево на обочине дороги.

    В результате ДТП водитель Ш.Хасмамедов и его пассажир Хасрет Шакир оглу Мусаев получили различные травмы.
    Оба помещены в Балакенскую центральную районную больницу.

    Как заявили местному бюро Report в медицинском учреждении, травмы Х.Мусаева оказались незначительными и после оказания ему первой медицинской помощи, мужчину выписали.

    Состояние водителя Ш.Хасмамедова остается средней тяжести.

    Отметим, что Шамиль Хасмамедов является представителем сельской администрации загатальского села Бехметли, а Хасрет Мусаев - председателем сельского муниципалитета.

    По факту ведется расследование.

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