В Балакене должностные лица попали в ДТП, есть пострадавшие - ФОТО

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Балакен. 19 октября. REPORT.AZ/ В Балакене произошло ДТП.

Как сообщает загатало-балакенское бюро Report, авария зарегистрирована на 145-м километре магистральной дороги Евлах-Загатала-Грузия.

Потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 10-RE-496, житель загатальского села Бехметли Шамиль Рамазан оглу Хасмамедов врезался в дерево на обочине дороги.

В результате ДТП водитель Ш.Хасмамедов и его пассажир Хасрет Шакир оглу Мусаев получили различные травмы.

Оба помещены в Балакенскую центральную районную больницу.

Как заявили местному бюро Report в медицинском учреждении, травмы Х.Мусаева оказались незначительными и после оказания ему первой медицинской помощи, мужчину выписали.

Состояние водителя Ш.Хасмамедова остается средней тяжести.

Отметим, что Шамиль Хасмамедов является представителем сельской администрации загатальского села Бехметли, а Хасрет Мусаев - председателем сельского муниципалитета.

По факту ведется расследование.